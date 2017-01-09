ثعبان يؤجل إقلاع طائرة من المطار

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تأخر إقلاع رحلة لشركة طيران الإمارات من سلطنة عُمان بعدما عثر موظفون على ثعبان داخل الطائرة.

وكانت الرحلة EK0863 تستعد للتوجه من مسقط إلى دبي عندما عثر حملة الحقائب على الثعبان.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن العثور على الثعبان جاء قبل صعود الركاب إلى الطائرة، حسبما أفادت وسائل إعلام مقرها دبي.

وجرى تمشيط الطائرة قبل السماح لها بالعودة إلى الخدمة والإقلاع لتصل إلى وجهتها الأصلية بعد الموعد المقرر بساعات.

ولم تحدد شركة طيران الإمارات السلالة التي ينتمي إليها الثعبان، كما لم توضح ما إذا كان يشكل خطرا محتملا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشبيهات للحادث بفيلم الإثارة "أفاعي في طائرة" Snakes on a Plane الذي أُنتج في عام 2006 وتدور قصته حول صراع ركاب طائرة مع مئات من الثعابين السامة أثناء التحليق في الجو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على ثعابين على متن طائرات تُقلع من مناطق حارة.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دبّت حالة من الذعر بين ركاب رحلة داخلية في المكسيك بعدما سقط ثعبان طوله متر من قسم الخزائن العلوية داخل الطائرة.

كما شُوهد ثعبان من سلالة الأصلة طوله 3 أمتار متشبثا بجناح طائرة كانت في رحلة من استراليا إلى بابوا غينيا الجديدة في عام 2013.

وفي عام 2012، عثر مسؤولو حماية الحيوان البريطانيون على ثعبان داخل طائرة كانت قد وصلت لتوها إلى اسكتلندا قادمة من المكسيك.