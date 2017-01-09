طقس عاصف.. والحرارة 4 تحت الصفر في إهدن

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن طقسا عاصفا وماطرا يسيطر على قرى وبلدات قضاء زغرتا، ويستمر تساقط الأمطار بغزارة على قرى وبلدات ساحل القضاء، فيما يلف ضباب كثيف المرتفعات، وعلى قرى الوسط والجرد. وبفعل غزارة الأمطار ساحلا، بدأت السيول تتشكل على الطرق، وارتفع منسوب الأنهر وتحول لون المياه فيها من ازرق الى بني، بفعل الأتربة والوحول التي جرفتها السيول، وفاضت أقنية تصريف مياه الأمطار نتيجة ارتفاع نسبة المتساقطات.

وفي اهدن يستمر تساقط الثلوج بشكل كثيف وقد وصلت درجة الحرارة في البلدة الجبلية الى 4 درجات تحت الصفر، وتعمل جرافات وزارة الأشغال واتحاد بلديات قضاء زغرتا على ابقاء الطرق مفتوحة امام حركة المرور.