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قرار صادم لهيلاري كلينتون..!

9
JANUARY
2017
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أكدت مصادر مقربة من هيلاري كلينتون، أمس الأحد، أن المرشحة الديمقراطية، التي خسرت الانتخابات الرئاسية، لن تترشح لأي انتخابات قادمة، في إشارة إلى اعتزالها العمل السياسي، وتوجهها إلى العمل الإنساني.

وقالت رئيسة مركز "نيرا تاندين سنتر فور أمريكا بروجرس" للأبحاث، والمستشارة غير الرسمية لكلينتون، خلال حملتها الأخيرة: "إنها ستجد السبيل لمساعدة الأطفال والعائلات في الأعوام المقبلة، إنه التزام حياتها". وأضافت، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأمريكية: "لكنها لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم". وكانت نيرا تاندين، ترد على مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يتوقع أن تترشح كلينتون لرئاسة بلدية نيويورك. وتابعت: "لا أعتقد أنها ستترشح لهذا المنصب ولا لأي منصب آخر". ولم تنسحب كلينتون تماما من الحياة العامة، بعد هزيمتها أمام دونالد ترامب في الـ 8 من نوفمبر/تشرين الثاني، فقد شاركت في حدثين علنيين، وكتبت بعض الرسائل عبر "تويتر". وكذلك، يتوقع أن تشارك، غدا الثلاثاء، في تدشين قاعة للمعارض، تحمل اسمها، في وزارة الخارجية، وأعلنت أنها ستحضر شخصيا حفل تنصيب ترامب، في الـ 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.

 

(sputnik)

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