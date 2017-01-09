living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيام ويغادر البيت الأبيض.. هذه أبرز إنجازات وإخفاقات اوباما

9
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني 2017، منهياً فترة حكم استمرت 8 أعوام، ليخلفه الرئيس الجديد دونالد ترامب.


وفيما يلي أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة، خلال توليه للسلطة لفترة ولايتين:



انتخاب تاريخي

سيشدد المؤرخون بالتأكيد على أمر بالغ الأهمية: فبعد 143 عاماً على إلغاء العبودية، أصبح باراك حسين أوباما، السناتور الشاب المعروف ببلاغته وفصاحته من إيلينوي، في السابعة والأربعين من عمره، أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ويعترف له الجميع، بمن فيهم خصومه، بأسلوب خاص ورهافة في ممارسة السلطة. وترأس البلاد من دون أن تلطِّخه الفضائح التي ميزت ولايات عدد من أسلافه.

وقد أسهم تآلُفه الواضح مع زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا في إعطاء صورة إيجابية أيضاً عن عائلة رئاسية أبدت حرصاً شديداً على التحكم بإطلالاتها على الأميركيين.


الخروج من أزمة اقتصادية

عرف باراك أوباما، الذي وصل إلى الحكم في خضمّ أزمة غير مسبوقة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات كيف يعالج الأمور، حتى لو أن العواقب الاجتماعية لهذه الكارثة المالية ما زالت واضحة للعيان. ولدى وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2009، كانت نسبة البطالة تبلغ 7.9% وارتفعت إلى 10% بعد أشهر. لكنها اليوم 4.7%.



هاجس النزاع السوري

وسيسيطر النزاع السوري الذي أسفر عن أكثر من 300 ألف قتيل وشرد ملايين آخرين فترة طويلة على أوباما، الذي اعترف بشكل من أشكال العجز حيال هذا الملف. ودائماً ما رفض أوباما الذي لم ينس المستنقع العراقي، إرسال قوات إلى هناك. لكن أقصى درجات الحذر -أو سلبيته كما يقول منتقدوه- تعرضت لانتقادات حادة في الولايات المتحدة وخارجها.

وقد شكَّك أوباما بالفكرة التي تفيد أن تقديم مزيد من الأسلحة إلى المقاتلين من شأنه أن يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، واعترض أيضاً على الفكرة التي تؤكد أن شنَّ غارات جوية على النظام لدى استخدام أسلحة كيميائية من شأنها أن تسفر عن تأثير "حاسم".



الغارة الجريئة على بن لادن

"في استطاعتي أن أعلن هذا المساء للأميركيين والعالم أن الولايات المتحدة قامت بعملية أدت إلى مقتل أسامة بن لادن".

فليل الأول إلى الثاني من أيار 2011، شنَّت قوة أميركية خاصة غارةً على مقر أسامة بن لادن، الذي كان يعيش مختبئاً في ابوت آباد بباكستان. وكان الأميركيون آنذاك يقدرون بنسبة 50% إمكانية وجوده في مخبئه.

وستبقى صور أوباما وهو يتابع التطورات مع مسؤولين آخرين كبار في "غرفة الأوضاع" أكثرها رمزية خلال ولايتيه.



المبادرة حول المناخ

وكان أوباما الذي أولى هذا الملف اهتمامه منذ وصوله إلى الحكم، أحد أبرز مهندسي الاتفاق العالمي حول المناخ، الذي عُقد في باريس أواخر 2015.

ومن فشل قمة كوبنهاغن في 2009، استخلص عبرة أساسية، مفادها أن المفاوضات الدولية حول المناخ لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة من دون اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، أبرز مسببين للتلوث في العالم. لكن حصيلته في هذا الملف يمكن أن يبدد خليفته القسمَ الأكبر منها.



الاتفاق النووي الإيراني

كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز 2015 مع طهران، وهدفه منعها من حيازة السلاح النووي في مقابل رفع للعقوبات، أكبر إنجاز دبلوماسي لأوباما.

ورأى في هذا الاتفاق الذي أثار غضب إسرائيل، لكنه حصل على ترحيب بلدان العالم الأخرى، ترجمةً ملموسة لأحد المبادئ الأساسية لسياسته الخارجية: إعطاء الحوار فرصة حتى مع أعداء الولايات المتحدة.



الإنجاز الهزيل لأوباماكير

أقر إصلاح التأمين الصحي الذي جعل منه الأولوية المطلقة لولايته الأولى في 2010، بعد معركة نيابية اتسمت بعنف نادر كانت تكلفته باهظة على الديمقراطيين.

وبفضل "قانون الرعاية بأسعار معقولة" المعروف باسم أوباماكير، تراجع عدد الأميركيين الذين لا يستفيدون من تغطية صحية، من 16% في 2010 إلى 8.9% في 2016. إلا أن هذا النظام الصحي البالغ التعقيد يستفيد منه عدد من منتقديه. ووعد الجمهوريون بإلغاء هذا القانون الذي يجسد في رأيهم كل مساوئ رئاسة أوباما.



الانفتاح المفاجئ على كوبا

في 17 كانون الأول 2014، بعد أشهر من المفاوضات بسرية تامة، أعلن باراك أوباما عن تقارب لافت مع كوبا بعد عقود من التوتر الموروث من زمن الحرب الباردة. وشكلت زيارته إلى كوبا بعد 15 شهراً منعطفاً في هذا التقارب الذي يمكن أن تكون أبعاده الاقتصادية -فرص الاستثمار للشركات الأميركية- أفضل ضمانة.



التوتر العرقي المستمر

خيَّب أول رئيس أسود في التاريخ، الذي انتُخب بفضل دعم كثيف من الأقليات الآمال حيال مسألة اللامساواة العرقية. وحرص أوباما على ألا يبدو رئيس أقلية، واتسم بحذر شديد إزاء تعاقب الأحداث (مقتل سود برصاص الشرطة).



فشل غوانتانامو

خلال السنوات الثماني في الحكم، فشل أوباما في تحقيق أحد وعوده الانتخابية: إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي يرمز إلى تشدد الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول 2011.

ورغم المحاولات المتكررة، لم يتمكن من تجاوز عقبة الكونغرس. وفي بداية 2016 قدم خطوة تحدد 12 موقعاً على الأراضي الأميركية، من شأنها استقبال المعتقلين. لكن جهوده ذهبت أدراج الرياح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout