أيام ويغادر البيت الأبيض.. هذه أبرز إنجازات وإخفاقات اوباما

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سيغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني 2017، منهياً فترة حكم استمرت 8 أعوام، ليخلفه الرئيس الجديد دونالد ترامب.



وفيما يلي أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة، خلال توليه للسلطة لفترة ولايتين:





انتخاب تاريخي

سيشدد المؤرخون بالتأكيد على أمر بالغ الأهمية: فبعد 143 عاماً على إلغاء العبودية، أصبح باراك حسين أوباما، السناتور الشاب المعروف ببلاغته وفصاحته من إيلينوي، في السابعة والأربعين من عمره، أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ويعترف له الجميع، بمن فيهم خصومه، بأسلوب خاص ورهافة في ممارسة السلطة. وترأس البلاد من دون أن تلطِّخه الفضائح التي ميزت ولايات عدد من أسلافه.



وقد أسهم تآلُفه الواضح مع زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا في إعطاء صورة إيجابية أيضاً عن عائلة رئاسية أبدت حرصاً شديداً على التحكم بإطلالاتها على الأميركيين.



الخروج من أزمة اقتصادية

عرف باراك أوباما، الذي وصل إلى الحكم في خضمّ أزمة غير مسبوقة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات كيف يعالج الأمور، حتى لو أن العواقب الاجتماعية لهذه الكارثة المالية ما زالت واضحة للعيان. ولدى وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2009، كانت نسبة البطالة تبلغ 7.9% وارتفعت إلى 10% بعد أشهر. لكنها اليوم 4.7%.





هاجس النزاع السوري

وسيسيطر النزاع السوري الذي أسفر عن أكثر من 300 ألف قتيل وشرد ملايين آخرين فترة طويلة على أوباما، الذي اعترف بشكل من أشكال العجز حيال هذا الملف. ودائماً ما رفض أوباما الذي لم ينس المستنقع العراقي، إرسال قوات إلى هناك. لكن أقصى درجات الحذر -أو سلبيته كما يقول منتقدوه- تعرضت لانتقادات حادة في الولايات المتحدة وخارجها.



وقد شكَّك أوباما بالفكرة التي تفيد أن تقديم مزيد من الأسلحة إلى المقاتلين من شأنه أن يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، واعترض أيضاً على الفكرة التي تؤكد أن شنَّ غارات جوية على النظام لدى استخدام أسلحة كيميائية من شأنها أن تسفر عن تأثير "حاسم".





الغارة الجريئة على بن لادن

"في استطاعتي أن أعلن هذا المساء للأميركيين والعالم أن الولايات المتحدة قامت بعملية أدت إلى مقتل أسامة بن لادن".



فليل الأول إلى الثاني من أيار 2011، شنَّت قوة أميركية خاصة غارةً على مقر أسامة بن لادن، الذي كان يعيش مختبئاً في ابوت آباد بباكستان. وكان الأميركيون آنذاك يقدرون بنسبة 50% إمكانية وجوده في مخبئه.

وستبقى صور أوباما وهو يتابع التطورات مع مسؤولين آخرين كبار في "غرفة الأوضاع" أكثرها رمزية خلال ولايتيه.





المبادرة حول المناخ

وكان أوباما الذي أولى هذا الملف اهتمامه منذ وصوله إلى الحكم، أحد أبرز مهندسي الاتفاق العالمي حول المناخ، الذي عُقد في باريس أواخر 2015.



ومن فشل قمة كوبنهاغن في 2009، استخلص عبرة أساسية، مفادها أن المفاوضات الدولية حول المناخ لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة من دون اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، أبرز مسببين للتلوث في العالم. لكن حصيلته في هذا الملف يمكن أن يبدد خليفته القسمَ الأكبر منها.





الاتفاق النووي الإيراني

كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز 2015 مع طهران، وهدفه منعها من حيازة السلاح النووي في مقابل رفع للعقوبات، أكبر إنجاز دبلوماسي لأوباما.



ورأى في هذا الاتفاق الذي أثار غضب إسرائيل، لكنه حصل على ترحيب بلدان العالم الأخرى، ترجمةً ملموسة لأحد المبادئ الأساسية لسياسته الخارجية: إعطاء الحوار فرصة حتى مع أعداء الولايات المتحدة.





الإنجاز الهزيل لأوباماكير

أقر إصلاح التأمين الصحي الذي جعل منه الأولوية المطلقة لولايته الأولى في 2010، بعد معركة نيابية اتسمت بعنف نادر كانت تكلفته باهظة على الديمقراطيين.



وبفضل "قانون الرعاية بأسعار معقولة" المعروف باسم أوباماكير، تراجع عدد الأميركيين الذين لا يستفيدون من تغطية صحية، من 16% في 2010 إلى 8.9% في 2016. إلا أن هذا النظام الصحي البالغ التعقيد يستفيد منه عدد من منتقديه. ووعد الجمهوريون بإلغاء هذا القانون الذي يجسد في رأيهم كل مساوئ رئاسة أوباما.





الانفتاح المفاجئ على كوبا

في 17 كانون الأول 2014، بعد أشهر من المفاوضات بسرية تامة، أعلن باراك أوباما عن تقارب لافت مع كوبا بعد عقود من التوتر الموروث من زمن الحرب الباردة. وشكلت زيارته إلى كوبا بعد 15 شهراً منعطفاً في هذا التقارب الذي يمكن أن تكون أبعاده الاقتصادية -فرص الاستثمار للشركات الأميركية- أفضل ضمانة.





التوتر العرقي المستمر

خيَّب أول رئيس أسود في التاريخ، الذي انتُخب بفضل دعم كثيف من الأقليات الآمال حيال مسألة اللامساواة العرقية. وحرص أوباما على ألا يبدو رئيس أقلية، واتسم بحذر شديد إزاء تعاقب الأحداث (مقتل سود برصاص الشرطة).





فشل غوانتانامو

خلال السنوات الثماني في الحكم، فشل أوباما في تحقيق أحد وعوده الانتخابية: إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي يرمز إلى تشدد الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول 2011.



ورغم المحاولات المتكررة، لم يتمكن من تجاوز عقبة الكونغرس. وفي بداية 2016 قدم خطوة تحدد 12 موقعاً على الأراضي الأميركية، من شأنها استقبال المعتقلين. لكن جهوده ذهبت أدراج الرياح.