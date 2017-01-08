نجاة ملكة بريطانيا "إليزابيث" من موت محقق!

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أكدت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، نجاة الملكة “اليزابيث الثانية” من الموت عندما كانت تتنزه فى حديقة قصر “بيكنجهام” عند الساعة الثالثة فجرا، إذ كاد أحد حراسها أن يطلق عليها النار.

وظن الحارس أن شخصا ما قد تسلل إلى القصر لكنه عندما طلب منه أن يعرف عن نفسه تفاجأ أنها الملكة “اليزابيث”.

وإثر هذه الحادثة، قالت الملكة أنها ستخبر الحراس في المرات المقبلة بخروجها حتى لا يطلقوا النار عليها.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يظن فيها الحراس أن شخصًا ما قد تسلّل إلى القصر، ففى عام 2013 وقعت نفس الحادثة مع الأمير “أندرو” عندما كان يتنزه فى حديقة القصر.