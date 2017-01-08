اتهم زوجته بممارسة الدعارة.. وهذا ما فعله بها!

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أفرجت السلطات البحرينيّة عن بريطانية، بعد سجنها على خلفية اتهامها من قبل زوجها البحريني بممارسة الدعارة.



ووفقاً لصحيفة "تلغراف"، فقد كان الزوج الذي يدعى جاسم الحضار، قد اتهم هانا جيمس بممارستها الدعارة لتحبس لمدة شهر منتظرة لحكم يتراوح بين عام إلى 5 أعوام، لكنه أفرج عنها وفقا للسفارة البريطانية في المملكة البحرينية.



وكانت والدة البريطانية هانا قد أطلقت حملة للتبرع لابنتها مع نجلها لتتمكن من العودة إلى بريطانيا، زاعمة أنها تتعرض لمعاملة عنيفة تصل إلى حد التعدي بالضرب من قبل زوجها البحريني.



وأشارت الأمّ إلى أنه يتعذر سفر ابنتها حاليا بعد قيام الزوج بحرق جواز سفرها.