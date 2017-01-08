فادي فواز يؤكد عدم تورطه بوفاة جورج مايكل

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كشف مصفف الشعر، فادي فواز، عن مضمون إفادته التي أدلى بها للشرطة خلال التحقيق معه في قضية وفاة صديقه المطرب البريطاني جورج مايكل، حسب ما ذكرت صحيفة التيلغراف البريطانية.

وكانت الشرطة البريطانية استدعت فواز بغية التوسع في التحقيقات لكشف ملابسات وفاة النجم البريطاني، الذي عثر عليه متوفيا في منزله.

ونقلت "التيلغراف" عن فواز، وهو لبناني الأصل، قوله إن عملية استدعائه من قبل الشرطة تعد إجراء طبيعيا في أي قضية بها حالات وفاة غامضة، مؤكدا أن المحققين لم يوجهوا له اتهامات.

وكان فواز، الذي عثر على مايكل ميتا صباح عيد الميلاد، قد ذكر في تصريحات صحافية أنه أمضى الليل في منزل المطرب الراحل، قبل أن يتراجع عن ذلك في وقت لاحق.

وزعم في تصريحاته اللاحقة أنه نام في السيارة وأن مايكل توفي وحيدا في منزله، إلا أنه لم يوضح أين كانت مركبته مركونة حين أمضى فيها ليلة الميلاد.