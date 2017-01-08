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وفاة أحد أبرز وجوه الثورة الكوبية

8
JANUARY
2017
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توفي وزير الداخلية الكوبي كارلوس فيرنانديز غوندين احد وجوه الثورة الكوبية في هافانا، على ما اعلن مجلس الوزراء.
واوضح المجلس ان الوزير البالغ 78 عاما توفي جراء "مضاعفات مرض مزمن" يعاني منه.

شغل غوندين الذي كان أيضا جنرالا في الجيش الكوبي، منصب وزير الداخلية منذ تشرين الاول 2015، خلفا لوجه آخر من وجوه الثورة هو ابيلاردو كولومي ايبارا الذي طلب من الرئيس راول كاسترو احالته الى التقاعد.

شارك غوندين المولود في سانتياغو دو كوبا في النضال ضد سلطة الرئيس فولغنسيو باتيستا قبل انضمامه الى الثوار في نيسان 1958 تحت قيادة راول كاسترو شقيق قائد الثورة فيدل كاسترو.

حارب أثناء عملية الإنزال في خليج الخنازير، وهي عملية كان مصيرها الفشل الذريع. وكان واحدا من قادة القوات الكوبية في أنغولا خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته.

كان غوندين عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ونائبا في الجمعية الوطنية.
وقال مجلس الوزراء في بيان بثته وسائل اعلام كوبية ان "سلوك الجنرال كارلوس فيرنانديز غوندين هو مثال على الولاء للحزب والشعب والثورة".

 

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