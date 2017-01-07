وفاة "والد الديمقراطية البرتغالية"

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اعلن في العاصمة البرتغالية لشبونة عن وفاة الرئيس البرتغالي السابق ماريو سواريش، الذي يعد "والد الديمقراطية البرتغالية الحديثة"، في المستشفى الذي كان يرقد فيه.

وكان سواريش البالغ من العمر 92 عاما ادخل المستشفى في الـ 13 من الشهر الحالي بعد ان اصيب بمرض لم توضح اسبابه.

وبعد ان طرأ تحسن في حالته لفترة وجيزة عاد وانتكس يوم السبت 24 كانون الاول حيث دخل في غيبوبة.

وقال ناطق باسم المستشفى وقتها "إن حالته الصحية تتدهور على نحو مستمر."

يذكر ان سواريش، وهو مؤسس الحزب الاشتراكي في البرتغال، كان شخصية عملاقة في الحياة السياسية في البلاد لعدة عقود شغل اثناءها مناصب وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بين عامي 1986 و1996.