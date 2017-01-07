"ويكيليكس" تضحك على الاستخبارات الأميركية

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كان لدى منظمة "ويكيليكس" الدولية تعليق ساخر على تقرير الاستخبارات الأمريكية.

وسخرت منظمة "ويكيليكس" من مزاعم تدخل روسيا في العملية الانتخابية الأمريكية.

وجاء في تغريدة ويكيليكس على حسابها الخاص في "تويتر": يحتوي تقرير الحكومة الأمريكية عن "قراصنة كمبيوتر روس" على ملاحظة مثيرة تشير إلى أنه (التقرير) يستند إلى مشاهدة التلفزيون وقراءة التغريدات في تويتر.

ولنذكر هنا أن الاستخبارات الأمريكية نشرت في الليلة الماضية الجزء "غير السري" من تقريرها عن الهجمات الإلكترونية المزعومة على الولايات المتحدة الأمريكية.

(sputnik)