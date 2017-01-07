اسرائيل: اكتشاف مخبأ روسي سري للصواريخ في اللاذقية

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ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، امس، أن قمر تجسس اصطناعيا إسرائيليا اكتشف مخبأ روسياً سرياً للصواريخ في سورية.

واوضحت أن «القمر اكتشف عددا من صواريخ كروز الروسية قصيرة المدى ذاتية الدفع في سورية». وأضافت أن «صورا عالية الوضوح التقطها القمر أظهرت وجود هذه الصواريخ، التي يطلق عليها اسم اسكندر، على شاحنات داخل قاعدة للجيش في اللاذقية».

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن الصور، التي التقطها القمر «ايروس بي»، اثبتت فيما يبدو ما كانت وكالات الاستخبارات الغربية تشك فيه منذ فترة طويلة، ألا وهو قيام روسيا بتزويد سورية بمجموعة كبيرة من الصواريخ الأكثر تطورا.