بالصورة- هذا هو مطلق النار داخل مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا

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اعتقلت الشرطة الأميركيّة الشاب استيبان سانتياغو، الذي يبلغ 26 عاماً، للإشتباه به في إطلاق النار داخل مطار "فورت لودرديل" في فلوريدا.



وقال سناتور فلوريدا بيل نلسون، إنّ "مطلق النار يُدعى استيبان سانتياغو، موضحاً أنّه كان يحمل هويّة عسكريّة، لم يتمّ التأكّد من صحّتها بعد".



من ناحيته، قال شاهد عيان: "كان يُطلق النار بشكل عشوائي"، مشيراً إلى أنّه كان يحمل مسدّساً مع عدّة "خزانات خراطيش".



وأضاف أن "المهاجم كان هادئاً طيلة الوقت"، لافتاً إلى أنّه كان يستهدف الأشخاص الذين كانوا يُحاولون الإختباء، ما أدّى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين.



وأوضح الشاهد، أن "مطلق النار لم يُحاول الفرار، وبعد أن نفذت ذخيرته وضع سلاحه على الأرض وسلّم نفسه إلى عناصر الشرطة".



وقال سكوت اسرايل، المسؤول الأمني في مقاطعة برووارد خلال مؤتمر صحافي عقده في المطار: "لم يُطلق عناصر الشرطة النار".



ولم يؤكّد المسؤول الأمني هويّة مطلق النار، كما لم يُقدّم معلومات حول نوع السلاح الذي استخدمه.