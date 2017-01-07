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الكونغرس يصادق على فوز ترامب ويرفض إلغاء نتيجة الانتخابات

7
JANUARY
2017
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صادق الكونغرس الأمريكي رسميا على فوز دونالد ترامب ورفض إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بزعم "التدخل الروسي".

وخلال الجلسة الاحتفالية لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، لإقرار نتيجة الانتخابات طالب أحد المندوبين عن ولاية ماساتشوستس، بإلغاء نتيجة الانتخابات بذريعة "تدخل روسيا في سير الانتخابات". ولكن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي ترأس الجلسة رفض الطلب الشفهي وبرر ذلك بأنه لم يقدم وفق النظام المحدد ولم يأت من جانب أحد أعضاء الكونغرس.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الممثلين الرسميين للهيئات الاستخبارية الأمريكية أعلنوا في، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "هاكرز روس" وقفوا خلف الهجمات السبرانية ضد المنظومة الانتخابية الأمريكية. وبعد ذلك اتهمت وكالة المخابرات المركزية وعبر وسائل الإعلام، روسيا باختراق خوادم كمبيوترات الحزب الديمقراطي، بهدف مساعدة دونالد ترامب للفوز على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات التي جرت يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن الجانب الأمريكي لم يقدم أي دليل ملموس على كل ذلك.

ومن جانبها أنكرت السلطات الروسية وعلى مختلف المستويات أية علاقة لموسكو بالموضوع.

ويرى الرئيس المنتخب ترامب أن التهمة ملفقة، واتهم الديمقراطيين بمحاولة التشكيك بنتيجة الانتخابات عن طريق استخدام هذه التهمة للتنصل من مسؤولية الهزيمة في الانتخابات.

روسيا اليوم
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