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الكشف عن تفاصيل ما فعله منفذ هجوم اسطنبول قبل الاعتداء.. وبعده!

6
JANUARY
2017
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كشفت صحيفة "ستار" التركية، نقلاً عن مصادر أمنية أخيراً، أنّ منفذ اعتداء ملهى "رينا" حضر إلى تركيا في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
 
وروت ما قام به قبل تنفيذه العملية الإرهابية وذكرت أنّه استقل سيارة أجرة وطلب إلى السائق أن يسمح له باستخدام هاتفه للاتصال بصديق له. لكنّه أخبره بعد ذلك أنّه لم يتمكن من إجراء الاتصال وقرر مغادرة السيارة ثمّ استقلّ سيارة أجرة ثانية توجهت به إلى منطقة زيتنبورنو ومنها إلى جهة مجهولة.  
 
وبعد تنفيذه الاعتداء، صعد في سيارة أجرة ثانية وطلب من السائق أن يتوقف أمام أحد المطاعم ليطلب النقود من صديقه. وبالفعل توجه إلى المطعم وأيقظ العاملين فيه وأخذ منهم النقود ودفعها للسائق.   
 
 وقد اعتقلت الشرطة هؤلاء وباشرت التحقيق معهم. كما استجوبت الأشخاص الذين تواصل معهم في قونية ومنهم وسطاء تأجير البيوت حيث أكّد هؤلاء إن أياً منهم لم يقم بتأجير منفذ الهجوم وعائلته.
 
وأعلنت المصادر الأمنية أن المهاجم قد يكون أحد "الذئاب المنفردة" التابعة لتنظيم "داعش" الارهابي.
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