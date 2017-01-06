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20 مليون دولار "تحت الفراش"

6
JANUARY
2017
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أعلن الادعاء في الولايات المتحدة، أنه تم ضبط نحو 20 مليون دولار تحت حشية بشقة في ماساتشوستس، بعد القبض على برازيلي في قضية غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال عالمية بمليارات الدولارات.
واتهم الادعاء الاتحادي في بوسطن، الخميس، كلبر رينيه ريزيريو روشا (28 عاما)، بالتآمر لغسل أموال في قضية ترتبط بتحقيق عن شركة تلكسفري، التي تروج لنفسها على أنها شركة اتصالات عن طريق الإنترنت، لكن مدعون يقولون إنها في الحقيقة "مشروع احتيال" يقوم على التسويق الهرمي.
 
وقال مدعون إنه ألقي القبض على روشا بعد جلسة لنظر القضية أمام محكمة. ولم يرد محاميه على الفور على طلب للتعليق.
 
وجاء القبض عليه في إطار تحقيق حول تلكسفري، وهي شركة يقع مقرها بمدينة مارلبورو في ماساتشوستس، تبيع خدمة المكالمات التليفونية عبر الإنترنت، والتي أنشأها الأميركي جيمس ميريل والبرازيلي كارلو سوانزلر.
 
وقال مدعون إن تلكسفري مشروع احتيال عملاق يقوم على التسويق الهرمي إذ تبيع خدمتها مقابل مبالغ زهيدة أو بدون مقابل، بينما تجمع الملايين من الدولارات من آلاف الأشخاص الذين يدفعون مقابل الاشتراك ليكونوا "مروجين" لينشروا إعلانات لحسابها على الإنترنت.
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