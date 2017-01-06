فذلكة "داعش" عن منفذ هجوم إسطنبول للرقة!

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زعم عدد من أهالي مدينة الرقة السورية التي تعيش تحت حكم جماعة "داعش" الارهابية أن منفذ الهجوم المسلح على نادي ليلي في مدينة إسطنبول التركية وصل إلى مدينة الرقة مؤخرا.



وافاد موقع "سوريا الان"، ان عددا من أهالي مدينة الرقة السورية التي تعيش تحت حكم جماعة "داعش" اكدوا أن منفذ الهجوم المسلح على نادي ليلي في إسطنبول وصل إلى مدينة الرقة مؤخرا.

واشار أحد مسؤولي صفحة "الرقة تذبح بصمت"، المعنية بأخبار مدينة الرقة ورصد الانتهاكات من قبل عناصر "داعش" في المدينة، إلى أن هناك أنباء عن احتفال عناصر من "داعش" بإطلاق الرصاص احتفالا بوصول القاتل إلى الرقة شرقي سوريا.

ورأى مراقبون ان الابتهاج بوصول منفذ هجوم ملهى اسطنبول للرقة ليست سوى "فذلكة" لجماعة "داعش" الارهابية تحاول من خلالها ايهام السلطات التركية بان المطلوب لها قد خرج من سيطرتها لتخفف بذلك عمليات البحث عنه.

وأسفر هجوم مسلح استهدف ناديا ليليا بمنطقة "أورتاكوي" في مدينة إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، عن مقتل 39 شخصا، بينهم أجانب، وإصابة 65 آخرين.

وتعرفت السلطات التركية على منفذ الهجوم على النادي الليلي ، وكشفت المصادر الأمنية أن منفذ الهجوم جاء إلى تركيا برفقة زوجته وطفليه بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.