living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فذلكة "داعش" عن منفذ هجوم إسطنبول للرقة!

6
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زعم عدد من أهالي مدينة الرقة السورية التي تعيش تحت حكم جماعة "داعش" الارهابية أن منفذ الهجوم المسلح على نادي ليلي في مدينة إسطنبول التركية وصل إلى مدينة الرقة مؤخرا.


وافاد موقع "سوريا الان"، ان عددا من أهالي مدينة الرقة السورية التي تعيش تحت حكم جماعة "داعش" اكدوا أن منفذ الهجوم المسلح على نادي ليلي في إسطنبول وصل إلى مدينة الرقة مؤخرا.

واشار أحد مسؤولي صفحة "الرقة تذبح بصمت"، المعنية بأخبار مدينة الرقة ورصد الانتهاكات من قبل عناصر "داعش" في المدينة، إلى أن هناك أنباء عن احتفال عناصر من "داعش" بإطلاق الرصاص احتفالا بوصول القاتل إلى الرقة شرقي سوريا.

ورأى مراقبون ان الابتهاج بوصول منفذ هجوم ملهى اسطنبول للرقة ليست سوى "فذلكة" لجماعة "داعش" الارهابية تحاول من خلالها ايهام السلطات التركية بان المطلوب لها قد خرج من سيطرتها لتخفف بذلك عمليات البحث عنه.

وأسفر هجوم مسلح استهدف ناديا ليليا بمنطقة "أورتاكوي" في مدينة إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، عن مقتل 39 شخصا، بينهم أجانب، وإصابة 65 آخرين.

وتعرفت السلطات التركية على منفذ الهجوم على النادي الليلي ، وكشفت المصادر الأمنية أن منفذ الهجوم جاء إلى تركيا برفقة زوجته وطفليه بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout