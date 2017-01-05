توقعات "نوسترداموس" لـ2017 مرعبة.. وفضيحة ملكية!

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وهذا ما سيحصل بين الشرق والغرب...

شاشة نيوز-وكالات- نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانيّة، اليوم، توقعات جديدة للمنجّم والفيزيائي الفرنسي نوسترداموس، وذلك بعد التوقعات المرعبة لعام 2017.

كما لفتت الصحيفة الى أنّ الكثير من توقعاته تحققت، وكان من أبرزها الهجوم الذي وقع في الولايات المتحدة في 11 أيلول 2001؛ كما قالت الصحيفة أنّه في الوقت الذي لم يُشر نوسترداموس الى أنّ دونالد ترامب سيفوز بالإنتخابات الرئاسيّة الأميركية، إلا أنّه كان توقّع قدوم رئيس جريء ولافت.

وإليكم أبرز توقعاته:

- سوف نرى قوس القزح يومياً لأربعين عاماً.

- سيزداد الجفاف في الأرض.

- ستكثر الفيضانات.

- ستنشب صراعات في لندن.

- ستنتشر أوبئة في توسكانا.

- ستنتهي بعض الأوبئة.

- بعض المناطق لن تكون آمنة لمدة من الزمن.

- سوف يزداد الأمان في السفرات الجوية والبحرية.

- ستندلع بعض الحروب.

- فضيحة ملكية.. سيعثر على رسائل من غير توقيع، ولا يعرف من هو الحبيب المرسل.

- سيعمل الشرق على إضعاف الغرب.