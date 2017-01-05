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سوري يستعد لرئاسة دولة كبيرة!

5
JANUARY
2017
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عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء نائباً جديداً له هو طارق العيسمي الذي سيخلفه في السلطة في حال نجحت المعارضة في مسعاها لإقالة الرئيس هذا العام.
 
 
وقال مادورو في خطاب متلفز إنه عيّن العيسمي (42 عاما)، السياسي السوري الأصل الذي يعتبر من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.
 
 
وخلال ترؤسه اجتماعا للحكومة نقلت محطات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء قال الرئيس الفنزويلي "لقد عينت في منصب نائب رئيس الجمهورية الرفيق طارق العيسمي الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة 2017-2018 بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته".
 
 
وبذلك يخلف العيسمي الذي ولد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سوريا وتقلّد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية اراغوا، اريستوبولو ايستوريز (70 عاما) في عملية إعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على أهميتها المفصلية، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. 
 
 
وأضاف الرئيس الذي تنتهي ولايته رسميا في كانون الثاني 2019 ولكن المعارضة تسعى للإطاحة به عبر استفتاء شعبي أن "العام 2017 هو أول عام من النهوض ومن توسع الثورة البوليفارية على كل المستويات، أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا ودوليا".
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