أولى خطوات ترامب الرئاسية.. إلغاء "أوباما كير"

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أبلغ نائب الرئيس الأميركي المنتخب مايك بنس، الأربعاء، أعضاء الكونغرس الجمهوريين أن إلغاء برنامج "أوباما كير" سيكون الخطوة الأولى التي سيتخذها الرئيس دونالد ترامب، لكن الأخير دعا الجمهوريين إلى "التريث" قبل إلغاء القانون.

وشرح بنس للصحفيين خطة ترامب في العديد القضايا ومن بينها الرعاية الصحية، وقال:" أول خطوة ستكون إلغاء أوباماكير واستبداله ببرنامج آخر"، وفق "فرانس برس".

وقال بنس:" سيكون من المهم أن نتوخى الحذر ونحن نقوم بذلك، وأن لا نفعل ذلك بطريقة لا تتسبب بصعوبات للعائلات الأميركية التي حصلت على التأمين عبر هذا البرنامج".

ويعد أوباما برنامجه الصحي من أهم إنجازاته، إذ وفر الرعاية الصحية لملايين الأميركيين، لكن الجمهوريين يرون أنه غير عملي ويقلص نمو الوظائف وقدم أحدهم مشروعا لإسقاط البرنامج.