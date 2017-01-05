living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القصر الملكي في السويد مسكون بالأشباح.. ملكة البلاد: جميعهم ودودون

5
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هافينغتون بوست عربي  -
قالت الملكة سيلفيا ملكة السويد، إنها تعتقد أن القصر الملكي الذي تتخذه مقراً لها مسكون بالأشباح.
 
وخلال برنامج وثائقي تبثه قناة pSVT، قالت الملكة: "هنالك أصدقاء صغار، أشباح. جميعهم ودودون للغاية. تشعر في بعض المرات بأنك لست وحيداً"، وفق ما نقله تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2016.
 
وأضافت: "الأمر مثير للغاية وليس مخيفاً أبداً".
 
وكان قصر دروتنينغهولم، الموجود على قائمة مواقع التراث العالمي في اليونيسكو، قد أنشئ خلال القرن السابع عشر على جزيرة لوفون بالعاصمة ستوكهولم.
 
ويعد هذا القصر مقر الإقامة الدائم للملك كارل السادس عشر والملكة سيلفيا البالغة من العمر 73 عاماً، وهي ابنة رجل أعمال ألماني وسيدة برازيلية.
 
وتزوج الملك كارل بسيلفيا قبل 40 عاماً، ما يجعلها الملكة صاحبة أطول فترة جلوس على العرش في السويد.
 
وتؤكد الأميرة كريستينا، شقيقة الملكة سيلفيا، كلام شقيقتها حول وجود أشباح في القصر.
 
ونقل البرنامج عن الأميرة كريستينا قولها: "يمكنك الشعور بالطاقة الكبيرة في جميع أرجاء المنزل. سيكون من الغريب لو لم تتخذ شكلاً مرئياً".
 
وتضيف: "جميع البيوت القديمة فيها قصص عن الأشباح، لكن ذلك لم يمنع الناس من العيش فيها. الطاقة هناك لا تنضب".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout