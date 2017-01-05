living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنبؤات صادمة: 8 أحداث في 2017 ستُغير العالم

5
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استعرضت جريدة "ديلي إكسبرس" البريطانية ثمانية أحداث يتوقع أن تغير العالم بأكمله خلال العام 2017، وذلك بعد عاصفة الأحداث الكبرى التي شهدها الكون خلال السنة المنتهية، والتي كان من بينها قرار الخروج التاريخي من الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه البريطانيون.

أما قائمة الأحداث الثمانية، بحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، والتي يتوقع أن تؤدي إلى تغيير العالم خلال العام الحالي، فهي كما يلي:

أولا: دخول ترامب إلى البيت الأبيض
يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، لتولي مهامه رسميا في البيت الأبيض يوم العشرين من شهر كانون ثاني/ يناير الحالي، وذلك بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

ووعد ترامب بتغييرات كبيرة يتوقع لها أن تشمل إنجازات الرئيس باراك أوباما، وعلى رأسها الاتفاق النووي الإيراني، الذي وعد بتمزيقه. كما ينتظر العالم رد روسيا على قرار أوباما طرد 35 دبلوماسيا بزعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية، ويترقب الشكل الذي ستأخذه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، في أعقاب استنكار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري توسع تل أبيب الاستيطاني.

ثانيا: مباحثات السلام السورية
انطلاقا من اتفاق وقف الأعمال القتالية الروسي-التركي، الذي بدأ سريانه منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يدور الحديث عن إمكانية إجراء محادثات سلام في أستانا خلال الشهر الحالي، ووضع حد للنزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011، على أن يؤدي قتال تنظيم الدولة المتوقع استمراره في عام 2017 إلى إحراز تقدّم في معركة الرقة على وجه التحديد.

ثالثا: بدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "ديلي إكسبرس" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستفعّل المادة 50 من معاهدة لشبونة في أواخر شهر آذار/ مارس المقبل، وهي الخطوة القانونية التي ستؤدي إلى بدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع لهذه المحادثات أن تدوم عامين، وأن تؤثر في علاقة بريطانيا بأوروبا وبباقي دول العالم.

رابعا: الانتخابات الهولندية.
من المقرر أن تجري الانتخابات الهولندية في آذار/ مارس المقبل، وفي حال وصل غيرت فيلدرز، المعروف بعدائه للمسلمين واللاجئين، إلى سدة الرئاسة الهولندية، فان هذا -بحسب الصحيفة البريطانية- سيؤدي إلى ازدياد شعبية اليمين المتطرف في أوروبا، خاصة أنه سيأتي بعد شهور من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أنّ فيلدرز تعهّد بإقفال المساجد، ومنع المصاحف، وإجراء استفتاء على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.

خامسا: الانتخابات الفرنسية
ستجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية على مرحلتين، الأولى في نيسان/ أبريل، والثانية في أيار/ مايو، وسط توقعات بترشح رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان، علما بأنّ كثيرين يرجحون فوز المرشح الوسطي اليميني، فرانسوا فيون، المعروف بتأييده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقول "ديلي إكسبرس" إنّ فوز لوبان، المعروفة بعدائها للمهاجرين والمسلمين، سيسدد ضربة قوية للاتحاد الأوروبي؛ نظرا إلى ندائها لخروج بلادها منه.

سادسا: الانتخابات الإيرانية
هذه الانتخابات المقرر أن تجري في أيار/ مايو ستحدد شكل سياسة إيران الخارجية، وستؤثر في نفوذ طهران واسع النطاق في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، لا سيّما أنّ روحاني قاد بلاده نحو إبرام الاتفاق النووي، وأكّد أنّه سيمنع ترامب من تمزيقه.

سابعا: الانتخابات الألمانية
ستسدد خسارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات الألمانية ضربة قوية للاتحاد الأوروبي والنظام الليبرالي العالمي في الغرب، وسط مزاعم تتحدث عن قدرة روسيا على قلب الرأي العام على الألمانية الأقوى.

ثامنا: مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني
سيحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ تعزيز قوته في الحزب الشيوعي الصيني بحلول نهاية العام، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر انعزالية. يذكر أنّ الصين تلعب دورا كبيرا على الساحة العالمية، وأنّه يتوقع للاقتصاد العالمي أن يتأثر بتباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية.

(عربي21)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout