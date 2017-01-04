هل تمكّن منفذ هجوم اسطنبول من الهرب إلى الرقّة السوريّة!؟

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هافينغتون بوست عربي-

زعم عدد من أهالي مدينة الرقة السورية التي تعيش تحت حكم تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) أن منفذ الهجوم المسلح على نادي ليلي في إسطنبول وصل إلى مدينة الرقة مؤخراً.

أحد مسؤولي صفحة "الرقة تذبح بصمت" المعنية بأخبار مدينة الرقة ورصد الانتهاكات من قبل عناصر التنظيم في المدينة أشار لـ"هافينغتون بوست عربي" إلى أن هناك أنباء عن احتفال عناصر من داعش الأربعاء ٤ كانون الثاني 2017 بإطلاق الرصاص احتفالاً بوصول القاتل إلى الرقة شرقي سورية.

ولم يتسن لـ"هافينغتون بوست عربي" التأكد من حقيقة هذا الخبر بعد.

وأسفر هجوم مسلح استهدف نادياً ليلياً بمنطقة "أورتاكوي" في مدينة إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن مقتل 39 شخصاً، بينهم أجانب، وإصابة 65 آخرين.

السلطات التركية تعرفت على منفذ الهجوم على النادي الليلي ، وكشفت المصادر الأمنية أنّ منفذ الهجوم جاء إلى تركيا برفقة زوجته وطفليه بتاريخ 20 تشرين الثاني.

وذكرت صحيفة صباح التركية في وقت سابق أنه وبعد نشر صورة المشتبه به أمس بمختلف وسائل الإعلام المحلية، تلقت الشرطة اتصالات من سكان المنطقة التي استأجر فيها منفذ الاعتداء للإبلإغ عن مقر سكنه، ما سهل على جهاز الأمن الوصول لأسرته.