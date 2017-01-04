قيرغيزستان: مستعدون لتقديم الدعم لتركيا في تحقيقات هجوم إسطنبول

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أعربت قيرغيزستان عن استعدادها لتقديم الدعم لقوات الأمن التركية في التحقيقات الخاصة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف نادياً ليلياً بإسطنبول مؤخرًا.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية القيرغيزية، اليوم الأربعاء، أن "الجانب القيرغيزي مستعد لتقديم الدعم المطلق لقوات الأمن التركية حيال الهجوم الإرهابي في حال طلب الجانب التركي ذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

ويأتي بيان الخارجية القيرغيزية، على خلفية إدعاءات تناولتها وسائل إعلام تدعي أن منفذ الهجوم الإرهابي على النادي الليلي يحمل الجنسية القيرغيزية.

وأسفر هجوم إرهابي استهدف ناديا ليليا بمنطقة "أورطه كوي"، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الماضي، في إسطنبول كان مكتظاً بالمحتفلين بالعام الجديد، عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين، من بينهم عدد من الأجانب.