كلينتون ستفعلها في حفل تنصيب ترامب!

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أفادت مصادر عدة الثلاثاء بأن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير في واشنطن سيحضره ثلاثة من أسلافه هم جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون الذي ستكون إلى جانبه أيضا زوجته هيلاري.



وأكدت مصادر قريبة من كلينتون أن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها ترامب ستحضر مع زوجها الرئيس الأسبق (1993-2001) حفل تنصيب ترامب ونائبه مايك بنس.



بدوره أكد متحدث باسم جورج بوش الابن أن الرئيس الأسبق (2001-2009) وزوجته لورا سيحضران حفل التنصيب. وقال في بيان "يسرهما أنهما سيكونان شاهدين على الانتقال السلمي للسلطة رمز الديموقراطية الأمريكية وعلى تنصيب الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس".

وكان الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ 92 عاما أكد في كانون الأول/ديسمبر أنه سيحضر حفل التنصيب. وبذلك يكون جورج بوش الأب البالغ 92 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية الرئيس الأسبق الوحيد الغائب عن حفل التنصيب بين الرؤساء الأمريكيين السابقين الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة.