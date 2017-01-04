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أكثر 5 مقاطع مشاهدة على "يوتيوب" للعام 2016.. الثالث سيصدمكم!

4
JANUARY
2017
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لها - تنوعت مقاطع الفيديو الأكثر شعبية على "يوتيوب" هذا العام بين ما هو مضحك وما هو غريب وتضمن بعضها غناء وموسيقى فضلا عن فيديوهات لبعض المشاهير والمبدعين.

 
ووفقا لخدمة الفيديو التي تملكها "غوغ"ل فإن حلقة "The Late Late Show with James Corden" التي تبث على قناة "سي بي إس" وكانت ضيفتها الفنانة البريطانية أديل، هي الفيديو الذي سجل رقم مشاهدات قياسيا على منصة التطبيق في العام 2016 بـمجموع 135 مليون مشاهدة.
 
أما في المرتبة الثانية، فجاءت أغنية "Pen-Pineapple-Apple-Pen" للممثل الكوميدي الياباني "Piko-Taro" والذي حصل على شهرة كبيرة بعد تغريدة للفنان الكندي جاستن بيبر على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا إن هذا الفيديو هو "الفيديو المفضل لدي على الإنترنت"، وقد تم إدراج هذه الأغنية المكونة من ثلاث كلمات في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر أغنية على الانترنت.
 
ولا تعتمد يوتيوب في ترتيب أفضل الفيديوهات وأكثرها شعبية كل عام على عدد المشاهدات بل إنها تستخدم عددا من العوامل الأخرى بما في ذلك كيفية تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك الفيديوهات.
 
وبالنظر إلى جميع تلك العوامل أصدرت يوتيوب ترتيب أعلى 10 فيديوهات للعام 2016 ويصل مجموع مشاهداتها معا إلى 550 مليون مشاهدة وهي شوهدت من قبل أكثر من 25 مليون ساعة.
المرتبة الاولى: اديل
 
 
 المرتبة الثانية: أغنية " Pen-Pineapple-Apple-Pen".
 
 
 
 
3_ ماذا داخل الذيل المجلجل للأفعى ذات الجرس؟
 
 
 
 
4_ رونالدو، مارسيال وكين في إعلان "ذا سويتش" لشركة نايك.
 
 
 
 
 5_ غريس فاندر  خلال مشاركتها في برنامج المواهب " America's Got Talent 2016".
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