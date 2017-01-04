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مسافر يجبر طائرة على الهبوط لقضاء حاجته.. إليكم القصة!!

4
JANUARY
2017
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لها - اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة "اوبن سكايز" البريطانية، إلى الهبوط بشكل اضطراري في مطار شانون غرب أيرلندا، حتى يتمكن أحد الركاب من قضاء حاجته في مرحاض المطار.
 
نشرت صحيفة "ميرور" الإيرلندية قصة الطائرة وهي من طراز "بيونغ 767" في رحلتها من مطار نيو جيرسي الأميركية، إلى العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 172 راكباً، وقبل 90 دقيقة من وصولها إلى وجهتها النهائية طلب أحد الركاب قضاء حاجته، لكنه اكتشف سوء حالة مراحيض الطائرة وعدم صلاحيتها، مما اضطر قائد الطائرة إلى تغيير مسار الرحلة والهبوط في مطار شانون الإيرلندي، بسبب "الحاجة الملحة" للراكب الذي يبلغ من العمر 26 عاما.
 
وقالت الصحيفة إن الطائرة المملوكة لشركة تديرها الخطوط الجوية البريطانية "بيرتش إير وايز"، ظلت منتظرة في مطار شانون بمقاطعة كلير الاسكتلندية 90 دقيقة، في انتظار انتهاء الراكب من قضاء حاجته داخل مرحاض المطار.
 
وأشارت الصحيفة أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في مشكلات "مراحيض الطائرات"، حيث اضطرت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية البريطانية العام الماضي إلى إلغاء رحلتها إلى مطار دبي والعودة إلى مطار هيثرو، بعد انبعاث رائحة كريهة من مرحاض الطائرة بعد أن أكد قائدها أنه لا يستطيع استكمال رحلته الطويلة، في وجود رائحة تشكل خطرا على صحة الركاب.
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