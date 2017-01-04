وفاة جهاد بخعازي والد عضو لجنة الاعلام المركزية في التيار مارك بخعازي

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توفي السيد جهاد عيد بخعازي والد مارك بخعازي عضو لجنة الاعلام المركزية في التيار مارك بخعازي أمس الثلاثاء.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 5 الجاري في كنيسة القديس نيقولاس، للروم الارثوذكس الاشرفية (مار نقولا) ومن ثم ينقل الجثمان الى مسقط رأسه بخعاز حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مارالياس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة 11 وبعد الدفن في صالون كنيسة مارالياس - بخعاز لغاية السادسة ويومي الجمعة والسبت 6 و7 في صالون كنيسة القديس نيقولاس من الساعة 11 لغاية السادسة.