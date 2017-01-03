متجر اميركي يثير الغضب بسبب لافتة تمنع دخول المسلمين

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يتعرض محل بقالة في ولاية نيومكسيكو الاميركية الى انتقادات حادة بسبب تعليقه لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته من بينها “اوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا”.

ويقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، ويعلق مثل هذه اللافتات منذ سنين، الا انه تعرض للانتقادات بعد ان رصد احد زوار المنطقة الامر وابلغ محطة تلفزيونية.

وبحسب موظف سابق في المتجر قابله تلفزيون “كاي او بي” فان صاحب المتجر طرد زبائن ضايقتهم اللافتات.

وصرح مارلون ماكويليامز للتلفزيون ان اللافتات “معلقة منذ فترة طويلة.. وهو يطرد الناس”. واضاف ان صاحب المتجر استهدف الرئيس باراك اوباما وغيره من الشخصيات العامة وباع لافتات مشابهة للزبائن.

وكتب على احدى اللافتات “اقتلوا اوباما” باحرف كبيرة مع كلمة “كير” باحرف صغيرة، في اشارة الى برنامج “اوباما كير” للرعاية الصحية.

واثارت اللافتات عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا العديدون الى مقاطعة المتجر، بينما دافع اخرون عن صاحبه وحقه في حرية التعبير. ولم يتسن الاتصال بصاحب المتجر، المعروض للبيع.

واصدر مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية بيانا دعا فيه صاحب المتجر الى ازالة اللافتات. وقال المتحدث باسم المجلس ابراهيم هوبر “رغم ان للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، الا انا ندعو صاحب المتجر الى ازالة اللافتة احتراما، ومن اجل وحدة شعبنا في وقت تتزايد الانقسامات”.