living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متجر اميركي يثير الغضب بسبب لافتة تمنع دخول المسلمين

3
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتعرض محل بقالة في ولاية نيومكسيكو الاميركية الى انتقادات حادة بسبب تعليقه لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته من بينها “اوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا”.

 ويقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، ويعلق مثل هذه اللافتات منذ سنين، الا انه تعرض للانتقادات بعد ان رصد احد زوار المنطقة الامر وابلغ محطة تلفزيونية.

 وبحسب موظف سابق في المتجر قابله تلفزيون “كاي او بي” فان صاحب المتجر طرد زبائن ضايقتهم اللافتات.

 وصرح مارلون ماكويليامز للتلفزيون ان اللافتات “معلقة منذ فترة طويلة.. وهو يطرد الناس”. واضاف ان صاحب المتجر استهدف الرئيس باراك اوباما وغيره من الشخصيات العامة وباع لافتات مشابهة للزبائن.

 وكتب على احدى اللافتات “اقتلوا اوباما” باحرف كبيرة مع كلمة “كير” باحرف صغيرة، في اشارة الى برنامج “اوباما كير” للرعاية الصحية.

 واثارت اللافتات عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعا العديدون الى مقاطعة المتجر، بينما دافع اخرون عن صاحبه وحقه في حرية التعبير. ولم يتسن الاتصال بصاحب المتجر، المعروض للبيع.

 واصدر مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية بيانا دعا فيه صاحب المتجر الى ازالة اللافتات. وقال المتحدث باسم المجلس ابراهيم هوبر “رغم ان للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، الا انا ندعو صاحب المتجر الى ازالة اللافتة احتراما، ومن اجل وحدة شعبنا في وقت تتزايد الانقسامات”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout