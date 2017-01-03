من يذكر بائع الشاي الذي أشعل تويتر.. هذا ما حل به!

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حوالي 3 أشهر مضت على قصة بائع الشاي الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر إلى انستغرام وغيرها، إثر نشر صورته من قبل المصورة جيا علي التي نشرت لقطت لصاحب العينين الزرقاوين منتصف أكتوبر الماضي على حسابها على انستغرام، ليتحول الشاب ذو الـ 18 ربيعاً إلى "أيقونة" و"نجم" على مواقع التواصل. لم تبق صحيفة واحدة إلا وكتبت عن صاحب العينين الزرقاوين، اللتين خطفتا أنفاس الكثيرين.

ولعل أرشاد خان، لم يكن ليتخيل أن حياته ستقلب رأساً على عقب من بائع شاي في أحد الأسواق الشعبية في اسلام آباد، إلى ممثل ونجم.



ففي 14 أكتوبر انتشرت صورة "بائع الشاي" الفقير الذي لم يذهب يوماً إلى المدرسة، ابن عائلة مؤلفة من 17 شقيقا وشقيقة. وبعد أيام قليلة أضحى ذلك البائع الفقير نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى إنه بعد أيام قليلة تلقى عرض تصوير من قبل إحدى شركات بيع الملابس الجاهزة على الإنترنت.



أما السنة الجديدة فحملت له المزيد من الشهرة، إذ أعلن مدير أعماله في الـ 29 من ديسمبر أن يتحضر لتصوير فيلم "كبير"، وسيتجه هذا الشهر (يناير 2017) إلى دبي لتصوير المشاهد، على أن يطرح الفيلم في صالات العرض في سبتمبر المقبل.



ويروي الفيلم قصة رجل من بيئة متواضعة، سلك درب الجريمة إلا أنه قرر العدول عن ذلك لاحقاً. ويلعب خان دور شقيق البطل.



يذكر أنه في نوفمبر الماضي ظهر خان في فيديو كليب بعنوان " chaiwala" أي بائع الشاي، وكان صرح قبل ذلك أن فكرة التمثيل لا تغريه وأنه سيبحث عن "عمل شريف" بحسب تعبيره، مستبعداً فكرة التمثيل أو دخول عالم الفن.