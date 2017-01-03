بعد الإلحاد.. مؤسس فيسبوك يعود إلى التدين

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أعلن مؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، عودته للإيمان مرة أخرى، بعدما مر بفترة شكك فيها ببعض الأشياء، إلا أنه عاد مرة أخرى.

وبعد أن أعلن "زوكربيرج" سابقا عن إلحاده عبر "فيسبوك"، وجه للجميع في 25 ديسمبر تمنياته بـ"عيد ميلاد سعيد وعيد حانوكا سعيد من بريسيلا وماكس وبيست ومني"، مشيرا إلى زوجته وابنته وكلبه.

وقال زوكربيرج، بحسب تقرير لصحيفة "هافينغتون بوست أمريكي" ترجمته "عربي21"، إن هذه التحية ليست من قبيل المجاملة، مضيفا: "نشأت يهوديا، ثم مررتُ بفترة شكَّكت فيها بالأشياء، لكني الآن أعتقد أن الدين مهم جدا".

ولم يقدم تفاصيل حول إيمانه. وكان عنوان ما كتبه على "فيسبوك" هو "الاحتفال بعيد الميلاد".

يشار إلى أن مارك وزوجته بريسيلا تشان التقيا البابا فرانسيس في الفاتيكان في الصيف الماضي، وناقشوا كيفية جلب تكنولوجيا الاتصالات لفقراء العالم. وقال زوكربيرج في ذلك الوقت إنه كان معجبا برحمة البابا.

وخلال رحلة 2015 إلى الصين، زار زوكربيرج معبد الأوز البري في شيآن بالصين، و"صلى صلاة من أجل السلام والصحة للعالم ولعائلتي"، وشارك في ذلك الوقت صورة لنفسه وهو راكع أمام المعلم البوذي.

(عربي21)