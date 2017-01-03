عادت الى اسرتها بعد 40 عاماً من اعتبارها ميتة.. كيف وأين كانت؟

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عادت سيدة تبلغ من العمر 82 عاماً بشكل مفاجئ إلى أسرتها بعدما كان يعتقد أنها توفيت قبل 40 عاماً.

وبحسب "سكاي نيوز" فان العائلة كانت تعتقد ان الوالدة توفيت جراء لدغة كوبرا سوداء ورميت جثتها في النهر، إلا أن صحيفة "تايمز أوف إنديا" كشفت العكس وقالت إن "فيلاسا" لم تمت بل فقدت وعيها فقط جراء اللدغة.



كما ذكرت الصحيفة أن المرأة وجدت نفسها غير قادرة على تذكر عائلتها، بعدما أنقذها الصيادون من النهر وعاشت بعيدة على أسرتها لأكثر من 40 عاماً، الا انها استعادت مؤخراً ذاكرتها وهو الشيء الذي جعلها تعود لعائلتها بعد غياب دام 40 عاماً.



وقالت أحدى بنات "فيلاسا"، رام كوماري "لقد أصبنا بصدمة قوية عندما شاهدنا أمنا أمام باب المنزل".

