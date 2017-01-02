تركيا تؤكد قرب التعرف على منفذ هجوم إسطنبول

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قال المتحدث باسم الحكومة التركية، اليوم (الاثنين)، ان السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول قتل خلاله 39 شخصا في يوم رأس السنة، وانها اعتقلت ثمانية أشخاص آخرين.

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحفي "تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الاساسي للارهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع". وأضاف أن من الواضح أن العمليات العسكرية في سوريا في أغسطس (آب) أزعج جماعات ارهابية ومن يقفون وراءها، لكنه قال ان الهجوم سيستمر حتى يتم القضاء على كل المخاطر التي تهدد تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، ان صورة جديدة للإرهابي منفذ الاعتداء المسلح بمنطقة "أورطه كوي" في مدينة إسطنبول، ظهرت خلال الساعات الأولى من صباح يوم أمس (الأحد).

وفي إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في اسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب في الولاية، تمكنت الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، اليوم، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح بمنطقة "أورطه كوي".

وتمكن فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، من خلال الصورة التي تم الحصول عليها عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، من تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح. مؤكدة ان قوات الأمن تواصل العمل بشكل دؤوب لإلقاء القبض على الإرهابي منفذ اعتداء "أورطه كوي".

وأسفر هجوم مسلح استهدف ناديًا ليليًا بمنطقة "أورطه كوي" في مدينة إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين.



الشرق الاوسط