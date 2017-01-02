تمجيداً للماريوانا.. تغيير أحرف لافتة "هوليوود" الشهيرة!

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تم تغيير أحرف اللافتة المعلقة على تلة تطل على مركز السينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيا الليلة الماضية من "هوليوود" إلى "هوليوويد" تمجيدا لمخدر الماريوانا الذي يطلق عليه "ويد".

واستيقظ السكان صباح الأحد ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحولت إلى "هوليويد".

وقال السارجنت بروبرت بايان من إدارة شرطة لوس انجليس في حديث هاتفي إن كاميرات المراقبة في المدينة التقطت صورا لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي تعتقد الشرطة إنه وراء تغيير أحرف اللافتة.

وقال بايان إن قماشا مشمعا (تاربولين) وُضع على حرفين لتبديلهما والحراس يدرسون كيفية إزالته.

وتابع انه ليس هناك مشتبه بهم لكن هذا الشخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجه اتهام بجنحة التعدي على ممتلكات عامة.

وأقر الناخبون في كاليفورنيا بسهولة قرارا بجعل تعاطي الماريوانا للبالغين غير مجرم قانونيا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني رغم أن المخدر ظل محظورا في القانون الاتحادي الأمريكي.