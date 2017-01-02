وزير الداخلية التركي يفجر مفاجأة عن هجوم الملهى الليلي

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه وصلتهم معلومات من استخبارات خارجية ومن أجهزة الأمن التركية عن عمليات إرهابية قد تحدث في إسطنبول وأنقرة، قبل وقوع الحادث الإرهابي بالملهى الليلي مساء أمس.

ولفت صويلو أنه بناء على تلك المعلومات اتخذت قوات الأمن التدابير اللازمة في كافة أنحاء تركيا، خاصة إسطنبول وأنقرة، مضيفا بأن "الكثير من العمليات الأمنية نُفذت قبل رأس السنة على وجه الخصوص".

وأكد وزير الداخلية التركي على أن منفذ الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول، لا زال طليقا، وجار العمل من أجل القبض عليه.

وأضاف صويلو، في تصريحات صحفية عقب زيارته جرحى الهجوم في أحد مستشفيات إسطنبول، أن منفذ الهجوم شخص واحد، ليس أكثر كما أدعى البعض. وأن المهاجم دخل إلى النادي وأطلق النار على المتواجدين فيه ثم حاول الخروج بعد ارتدائه ملابس أخرى.

(sputnik)