living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

2016 عام دموي في تركيا.. إليكم أبرز الهجمات

2
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرضت تركيا منذ عام، وعلى وقع المعارك في سوريا المجاورة، لموجة من الاعتداءات المنسوبة إلى تنظيم داعش أو إلى حزب العمال الكردستاني، ومن يدور في فلكه.


آخر هذه الهجمات كان في منتصف الطريق بين عامي 2016 و2017، حيث وقع ليل السبت الأحد، وخلّف عشرات القتلى، بينهم أجانب (حوالي 39 قتيلاً و69 مصاباً)، واستهدف ملهى ليلياً تنكر فيه المنفذ بزي "بابا نويل".

وفي19 كانون الأول ، كانت واقعة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، بيد شرطي تركي قال إنه ينتقم للمأساة التي شهدتها مدينة حلب في سوريا، وكان هذا الحدث الأبرز بين الهجمات.

وفي 17 كانون الأول شهدت تركيا مقتل 14 جندياً على الأقل وإصابة عشرات الأشخاص بجروح في اعتداء انتحاري نسب إلى حزب العمال الكردستاني، واستهدف حافلة تنقل عسكريين في قيصرية بوسط تركيا.

 

هجوم اسطنبول المزدوج

في10 كانون الأول ، وقع هجوم مزدوج في وسط اسطنبول خلف 44 قتيلاً ونحو مئة جريح، عند انفجار سيارة مفخخة قرب استاد بشيكتاش لدى مرور حافلة تقل عناصر للشرطة، وعمد انتحاري إلى تفجير نفسه بعد أقل من دقيقة وسط مجموعة من عناصر الشرطة في حديقة مجاورة. مجموعة "صقور حرية كردستان" القريبة من حزب العمال الكردستاني أعلنت مسؤوليتها عنه.

ونفذ هجوم بسيارة مفخخة أوقع قتيلين و33 جريحاً في مرآب محافظة أضنة (جنوباً) في 24تشرين الثاني.

قبل ذلك الهجوم بـ20 يوماً، تحديداً في 4 تشرين الثاني ، وقع هجوم بسيارة مفخخة أيضاً أسفر عن 9 قتلى، بينهم شرطيان، أمام مركز للشرطة في ديار بكر.

ونسبت السلطات الهجوم إلى حزب العمال الكردستاني ثم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته، قبل أن تتبناه مجموعة "صقور حرية كردستان".

 

الزفاف المأساوي

في 9 تشرين الأول قتل 18 شخصاً في انفجار شاحنة صغيرة مفخخة أمام مركز للشرطة في سمدينلي (جنوب شرق)، والسلطات نسبت الهجوم لحزب العمال الكردستاني.

وقتل 11 شرطياً في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة في جيزري (شمال شرق) على الحدود السورية في 26 آب ، وحزب العمال الكردستاني أعلن مسؤوليته عنه.

لكن الذي كان أكثر مأساوية ربما، حصل في 20 آب حين قتل انتحاري حوالي 50 شخصاً خلال حفل زواج في غازي عنتاب (جنوب شرق). وقد اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان تنظيم داعش بالوقوف وراءه.

 

هجمات المطار

في 28 حزيران ، قتل 47 شخصاً، منهم أجانب، في ثلاث هجمات انتحارية في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. السلطات نسبت الاعتداءات التي لم تتبنها أي جهة إلى تنظيم داعش.

في 7 حزيران ، راح 11 قتيلاً منهم ستة من عناصر الشرطة، ضحية اعتداء بسيارة مفخخة استهدف حافلة لعناصر شرطة مكافحة الشغب في حي بيازيد التاريخي في اسطنبول. ومجموعة "صقور حرية كردستان" أعلنت مسؤوليتها عنه.

في 19 آذار ، قتل انتحاري أربعة سائحين (ثلاثة إسرائيليين وإيراني واحد) في اسطنبول، وأصاب 36 شخصاً آخرين بجروح. والسلطات اتهمت تنظيم داعش.

 

12 سائحاً ألمانياً

في 13 آذار ، قتل 35 شخصاً وأصيب أكثر من 120 في اعتداء بسيارة مفخخة في أنقرة، تبنته مجموعة "صقور حرية كردستان".

وفجر انتحاري سيارة مفخخة يقودها، في 17 شباط ، أسفرت عن 28 قتيلاً و80 جريحاً في أنقرة. وأعلن تنظيم صقور حرية كردستان مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف عسكريين.

ومطلع 2016، وتحديداً في 12 كانون الثاني، قتل 12 سائحاً ألمانياً في اعتداء انتحاري في الوسط التاريخي لاسطنبول نسب إلى تنظيم داعش.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout