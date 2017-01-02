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هذه هي جنسيات ضحايا اعتداء اسطنبول الإرهابي

2
JANUARY
2017
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 نقلاً عن ايلاف:

 قتل اكثر من عشرين شخصا، معظمهم من العرب، في اعتداء اسطنبول، الذي اوقع 39 قتيلا، عندما فتح مسلح النار في ملهى ليلي في اسطنبول اثناء الاحتفالات بعيد راس السنة الاحد:

- قتل العديد من السعوديين في الاعتداء، بحسب ما أفادت القنصلية السعودية في اسطنبول، من غير أن تورد عددهم. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط ان خمسة سعوديين قتلوا واصيب 11.

- ثلاثة اردنيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية الاردنية.

- ثلاثة لبنانيين واصيب اربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية.

- ثلاثة عراقيين، وفقا لوزارة الخارجية العراقية.

-  تونسيان هما رجل اعمال وزوجته التي تحمل ايضا الجنسية الفرنسية. وبحسب السفير الفرنسي في تونس فان مقتلهما ادى الى "حرمان رضيعة عمرها خمسة اشهر من والديها".

-  مغربيان واصيب اربعة آخرون بجروح، وفقا لوزارة الخارجية المغربية.

-  كويتي واصيب خمسة اخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

-  ليبي واصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.

-  اسرائيلية واصيبت اخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الاسرائيلية.

-  هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

-  بلجيكي-تركي وفق ما اعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

- اصيب اربعة فرنسيين بجروح وفق حصيلة لوزيرة الدولة المكلفة مساعدة الضحايا جولييت مياديل.

-  كندية بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ايلاف
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