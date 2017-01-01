هذا هو منفذ هجوم إسطنبول!!

افادت وسائل إعلام تركية، توصل السلطات إلى معروفة المتورطة الأساسي ومنفذ هجوم ملهى “رينا” في ضاحية أورتاكوي بمدينة إسطنبول.

وبحسب وسائل الإعلام تلك، فإن المنفذ شخص ليس عربي وعليه ملامح شيشانية – أفغانية.

وقالت أنه “ينتمي إلى حركة تركستانية مرتبطة بالحزب الإسلامي التركستاني الذي ينشط إلى جانب تنظيم داعش في شمال سوريا” ووصف الجماعة بأنها “متطرفة وقاسية جداً”.

والحزب الإسلامي التركستاني كان ينشط في أرياف حلب حيث كان يقال أن المخابرات التركية تتورط في دعمه.

ويبدو أن عملية الأمس أتت في سياق إنتقامي من قرارات أنقرة الأخيرة خاصة موضوع حلب وضغطها على المسلحين من أجل الإنسحاب من الأحياء الشرقية للمدينة.