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بالفيديو - هكذا ارتكب منفذ هجوم اسطنبول مجزرته!

1
JANUARY
2017
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أظهر فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل، التقطته إحدى كاميرات المراقبة من داخل الملهى الليلي في اسطنبول الذي شهد مجزرة بشعة ليلة الاحتفال برأس السنة، أحد المهاجمين وهو متنكر في زي "سانتا كلوز"، قبل أن يبدأ في إطلاق النار العشوائي الذي راح ضحيته حوالي 39 قتيلاً و69 جريحاً.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، صباح اليوم، أن الاعتداء الذي استهدف ملهى "رينا" في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

وكان عمدة اسطنبول، فاسيب شاهين، قد أعلن في وقت سابق عن الهجوم على الملهى الليلي في المدينة التركية وأنه وقع في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد وأسفر عن قتلى وجرحى، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

ويقع الملهى الشهير المذكور في وسط اسطنبول بحي "أورتاكوي" وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة.

Al-Jadeed
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