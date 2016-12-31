رضيع يحصل على كبد للزراعة خلال أقل من ساعة

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كانت مدة 40 دقيقة كافية للحصول على كبد مطابق لزراعته للرضيع دانيال مكابي 5 أشهر من العمر وذلك بعد وضع الأطباء لائحتهم للعملية في مستشفى لوري للأطفال في شيكاغو.

دانيال ماكابي، 5 أشهر، ولد مصاباً برتق القناة الصفراوية، وهو مرض كبدي نادر

من دون علاج، قد تصبح هذه الحالة مميتة

ميلودي ماككابي :

"كان في وضع سيئ جداً، وكانت حالته تسوء، وتصبح مؤلمة"

عند الساعة 10:15 من صباح 13 كانون الأول/ ديسمبر، تم وضع دانيال على لائحة الحصول على كبد للزراعة

بعد أقل من ساعة، عند ال 10:55 صباحاً، توفر كبد جديد

ميلودي ماككابي، والدة دانيال:

"جاء الطبيب إلى الغرفة، وكان هادئاً جداً، وكنت أتوقع أخباراً سيئة، وحين قال، "لقد حصل على كبد"، ما زلت مصدومة من السرعة التي حصل فيها الأمر."

حصل دانيال على قطعة من الكبد، وكان أحد أصغر المرضى الذين عالجهم أطباؤه على الإطلاق.

د. سعيد محمد، مستشفى لوري للأطفال:

"كانت حالته تتراجع بشكل سريع، حتى بالنسبة لهذا المرض، لقد كان بحاجة فعلية لهذا الكبد"

مدة انتظار دانيال القصيرة على لائحة زراعة الأعضاء حالة نادرة.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو واحد من 43 شخصاً فقط في الولايات المتحدة، وجدوا عضواً مطابقاً خلال 40 دقيقة أو أقل.

ميلودي:

"إنه يوم ميلاده الثاني، لأنه لو لم يحصل على هذا الكبد، لا أعتقد بصراحة أنه كان سيصمد أكثر من ذلك"