ضابط شرطة برازيلي يعترف بقتل السفير اليوناني

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إعترف ضابط في شرطة ريو دي جانيرو، بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل، ربّما بإيعاز من زوجته البرازيليّة التي كان الضابط على علاقة عاطفيّة معها، وفق ما ذكر تلفزيون غلوبو نقلاً عن مصادر في الشرطة البرازيليّة.



وذكر تلفزيون غلوبو عصر الجمعة، أن الضابط سيرجيو موريرا (29 عاماً) اعترف بقتل السفير اليوناني أميريديس، ليل الإثنين، في المنزل الذي يملكه الأخير في نوفا إيغواسو، أحد أحياء الضواحي الشماليّة المترامية الأطراف لريو والتي تتّسم بالعنف.



وأودعت زوجة أميريديس والضابط الحجز. ورفض مسؤولو الشرطة والأمن في ريو، التعليق على تقرير غلوبو وتحقيقاتهم، كما رفضت السفارة اليونانيّة في برازيليا التعليق.