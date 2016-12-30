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شيء مروع سيحدث في 31 كانون الأول..!

30
DECEMBER
2016
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لا داعي للخوف من هذه النبوءة، فهي مخصصة لسكان مدينة واحدة تقع في قارة بعيدة. اذ تلقى سكان مدينة أورورا في شمال ولاية الينوي الأميركية آلاف الرسائل التي تحتوي على تحذير وجهه مجهول أو مجهولون.
 
وتنص بعض الرسائل على "حدوث شيء مروع في 31 كانون الأول من عام 2016"، مناشدا متلقي الرسائل "التحرك قبل فوات الأوان". وتقول رسائل أخرى "عُشتم طويلا غير عابئين بما حولكم. وهل تستطيعون دفع ثمن جهلكم؟".
 
ولم تر شرطة المدينة سبباً للخوف من وقوع عملية إرهابية أو حدوث أي حادث مفجع آخر، مرجحة أن تكون خدعة مخيفة، ولكنها وعدت بالتحقيق بشأنها، وأكدت يقظتها وفقا لما نقل موقع "يسورويتر رو" عن قائد الشرطة المحلية دين فيريلي.
 
(سبوتنيك)
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