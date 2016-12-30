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أميركا تكشف عن آخر تحركات البغدادي!

30
DECEMBER
2016
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أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لديها معلومات حول تحركات زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الأخيرة.
 
وبعد أشهر من انقطاع الأخبار حول تحركات البغدادي، نقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول قوله، إن واشنطن على دراية بتحركات زعيم تنظيم "داعش" الأخيرة.
 
وقالت مراسلة "سي إن إن" لشؤون وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باربرا ستار، نقلا عن المسؤول الأميركي: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كنا على دراية ببعض تحركات البغدادي".
 
واعتبرت المراسلة أن الأمر يتعلق بـ"معلومة استخباراتية تبحثها أميركا بحذر، وما نعلمه أنها ليست معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي، ما يعني أنها ليست موقع البغدادي في هذه اللحظة بالتحديد، وإنما تعني أنه في وقت ما خلال الأسابيع الماضية وصلت إليهم معلومات حول موقع يُحتمل أن البغدادي كان فيه في الفترة الاخيرة".
 
واستنتجت باربرا أن أميركا "ستعود للبحث في ذلك الموقع، الذي لا نعلم أين هو بالتحديد، وتدرس الجدول الزمني، ومن كان يُحتمل وجوده هناك وما هي المؤشرات التي تدل على وجود البغدادي هناك في وقت ما، وما المعلومات التي يمكن استنتاجها الآن في محاولة تحديد الموقع الذي قد يكون البغدادي اتجه إليه، أو ما إذا كان لا يزال يختبئ هناك".
 
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