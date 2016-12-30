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تهديد رئيس: قذفت شخصا من طائرة وقد أكرر ذلك

30
DECEMBER
2016
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هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مسؤولي الحكومة "الفاسدين" بالرمي من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها، وقال إنه فعل ذلك ذات مرة ولن يشعر بوخز الضمير إذا أقدم على ذلك مجددا.
 
وقال دوتيرتي، المعروف عنه أنه سريع الغضب، والذي عمل في النيابة من قبل، إنه ألقى ذات مرة صينيا يشتبه في ارتكابه جريمتي الاغتصاب والقتل من طائرة هليكوبتر.
 
وأضاف، في كلمة وجهها لضحايا إعصار، نشر مكتبه مقتطفات منها "إذا كنت فاسدا سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها. فعلت ذلك من قبل فلماذا لا أفعله مرة أخرى"؟
 
ولم يتضح على الفور متى وأين وقع حادث الهليكوبتر الذي تحدث عنه، لكن إرنستو أبيلا المتحدث باسم الرئيس أشار إلى أن هذا "ربما لم يحدث فعلا".
 
وقال للصحفيين: "فلنصفها بأنها أسطورة حضرية".
 
ويأتي التهديد الأخير بعد بضعة أسابيع على اعترافه بقتل أشخاص، عندما كان رئيسا للمجلس المحلي لمدينة دافاو على مدى 22 عاما، وقال إنه فعلها أحيانا باستخدام دراجة نارية.
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