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" ولعت" بين الولايات المتحدة وروسيا!

29
DECEMBER
2016
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أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الأمريكية أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا 72 ساعة قبل طردهم من الولايات المتحدة وأغلقت بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك.

وأضافت الوكالة، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أمهلت 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمتهم بخرق قواعد النشاط الدبلوماسي، إضافة إلى إغلاق بعثتين دبلوماسيتين روسيتين في ماريلند ونيويورك بذريعة استخدامهما لأغراض استخبارية.

وادعت واشنطن أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات على خلفية "المضايقات" التي تمارسها السلطات الروسية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا.

بدوره اكد الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما ان "أنشطة سرقة بيانات الانتخابات الرئاسية الاميركية تمت على أعلى المستويات في الحكومة الروسية".
وفي تصريح له، اشار اوباما الى ان "اميركا ستواصل عقوباتها ضد روسيا ردا على محاولتها الإضرار بالمصالح الأميركية"، موضحا ان "العقوبات ستطال 9 كيانات وأفراد بينهم اجهزة مخابرات روسية و3 شركات قدمت دعما ماديا للاستخبارات".

واكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ان موسكو ستقوم بتدابير جوابية بحق الدبلوماسيين الأميركيين لديها.

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