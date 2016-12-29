الصين تبني مزيدا من خطوط القطارات فائقة السرعة

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تخطط الصين لبناء المزيد من خطوط القطارات فائقة السرعة، في محاولة لتشكيل نظام نقل شامل خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016 – 2020).

وكشف الكتاب الأبيض الذي صدر الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول بعنوان "تطور النقل في الصين"، أن الصين ستزيد طول خطوط القطارات فائقة السرعة ليصل إلى 30 ألف كيلومتر بحلول عام 2020، لتغطي هذه الشبكة أكثر من 80% من المدن الصينية الكبيرة.

وأضاف الكتاب أن الحكومة سترمم 30 ألف كيلومتر من الطرق السريعة، إلى جانب تشييد شبكات نقل شاملة تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، وبناء ممرات برية عبر الحدود، وخطوط بحرية لطريق الحرير البحري للقرن الـ21.

وأكدت الحكومة الصينية في الكتاب الأبيض إلتزامها بالدرجة الأولى لتطوير النقل العام ، وذلك من خلال تسريع عجلة تطوير سكك الحديد، والحافلات السريعة في المدن، ووسائل أخرى من النقل العام عالي السعة.

وتمتلك الصين أطول شبكة للقطارات فائقة السرعة بالعالم يبلغ طولها 27 ألف كيلومتر، وتغطي هذه الشبكة 8 مدن كبرى في الصين. وتتوقع بكين أن تبلغ استثماراتها في البنية التحتية لوسائل النقل هذه بحلول 2020 نحو 403 مليارات دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي