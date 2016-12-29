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مفاجأة استثنائية من قداسة البابا.. ماذا فعل؟!

29
DECEMBER
2016
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أجرى البابا فرنسيس اتصالاً مباشراً بأحد البرامج التلفزيونية الصباحية الأكثر شعبية في إيطاليا موجهاً رسالة خاصة لمذيعيه ومشاهديه.

 

وفي التفاصيل، عند الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة (بتوقيت روما)، اتصل البابا بالبرنامج الصباحي Unomattina الذي يُبث عبر المحطة الرسمية الإيطالية "راي أونو" لتقديم التهاني في الذكرى الثلاثين للبرنامج وتمني ميلاد مجيد للمشاهدين.

 

وفي انتظار الاتصال، قال مذيعا Unomattina للمشاهدين: "بهدف شكركم على الحماسة التي أظهرتموها لنا عبر السنين، لدينا هدية لكم… لدينا عبر الهاتف مفاجأة استثنائية لكم"، وكان اتصال مع البابا فرنسيس.

 

 

إليكم حديثهما مع البابا فرنسيس:

*المذيع: مرحباً يا صاحب القداسة…

*البابا فرنسيس: صباح الخير!

*المذيع: صباح الخير، شكراً!

 

*البابا فرنسيس: قيل لي إن اليوم بالنسبة اليكما في برنامج Unomattina هو تاريخ مهم: أنتما تحتفلان بالذكرى الثلاثين للبرنامج…

*المذيع: هذا صحيح…

*البابا فرنسيس: أريد تهنئتكما مع معدّي البرنامج ومنتجيه وصحافييه وفريق التصوير والفريق الفني والموظفين… باختصار، كل من يتعاونون لجعل هذا البرنامج الشعبي واقعاً. أعلم أن مدراء Tg1 و"راي أونو" موجودون أيضاً: تحياتي لهم وهنيئاً على عملهم!

 

*المذيع: شكراً يا صاحب القداسة. نحن – أنا وفرنتشيسكا – نريد مع صحافيينا ومدرائنا وتقنيينا أن نعبّر لكم عن أفضل تمنياتنا لكم في عيد ميلادكم الثمانين. وقد حضّرنا لكم مفاجأة صغيرة… ها هي…

*البابا فرنسيس: لنرَ ما هي المفاجأة الصغيرة…

 

فعُرض "تقرير" عن الحبرية استُهلّ بصورة للبابا فرنسيس على "الشرفة" في المساء الذي انتخب فيه، طالباً من الناس المجتمعين في ساحة القديس بطرس "الصلاة من أجله" بصمت.

 

وفي نهاية التقرير المصوّر، شكل البابا فرنسيس الجميع وتمنى ميلادًا مجيدًا لمعدي البرنامج والمشاهدين.

 

(Aleteia)

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