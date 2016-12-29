living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملياردير بيل غيتس يكشف عن 3 مهارات سيحظى أصحابها بالنجاح في سوق العمل.. بماذا بشَّرهم أيضاً؟

29
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هافينغتون بوست عربي  -
كشف بيل غيتس عن ثلاث مهارات يعتقد أنها تمكن أي شخص من النجاح في سوق العمل المستقبلي، وهي تستبعد أي شخص لا يجيد العلوم والأرقام.
 
قال بيل غيتس رائد الأعمال الشهير في مجال التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت أنه وفقاً للبيانات المجمعة "سوف يكون الطلب الأكبر خلال السنوات القادمة وفقاً لثلاث خلفيات، هي العلوم والهندسة والاقتصاد".
 
صرح بيل غيتس للمحرر التنفيذي لموقع LinkedIn قائلاً "أعتقد بالفعل أن الكثير من المهن في المستقبل سوف تعتمد في طلبها على المعرفة الأساسية للعلوم والرياضيات والاقتصاد"، وأضاف "ليس بالضرورة أن تكون مبرمجاً، لكن يجب أن تُفرق بين ما يستطيع المهندسون عمله وما لا يستطيعون".
 
وأضاف رائد الأعمال الملياردير أن العاملين الذين يجيدون هذه الأشياء سوف يكونون "وسطاء التغيير في جميع المؤسسات".
 
وأعلن بيل غيتس مؤخراً أنه بصدد تخصيص مبلغ يزيد عن مليار دولار لمكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في طرق جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة/ وسوف يقود مجموعة من المستثمرين الذين جمعوا ثروات يتخطى مجموعها 170 مليار دولار، بما فيهم ريتشارد برانسون، وجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، وجاك ما مؤسس موقع التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا.
 
وكان رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا متفائلاً جداً من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، إذ قال مؤخراً إنه يأمل أن يرى "تزايداً مضطرداً" للأفكار الجديدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، وأضاف أن الولايات المتحدة "تحركت إلى مرحلة جديدة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout