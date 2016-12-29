داعش في رسالة خطيرة.. "هذا ما سنفعله ليلة رأس السنة"

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في جديد تنظيم داعش الإرهابي، رسالة تهديد جديدة لأوروبا، وصورة نشرت على موقع يروج لرسائل وفظاعات التنظيم، تظهر أحد عناصر داعش شاهراً سكينه ومهرولاً وراء "سانتا كلوز".

وفي التفاصيل، دعت جماعة وصفها موقع "سايت" الذي يعنى بملاحقة أخبار التنظيمات الإرهابية، بالموالية لداعش، الأربعاء أنصار التنظيم إلى تنفيذ هجمات في أوروبا خلال فترة عطلة عيد الميلاد. كما طالبت المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين.

وأفاد "موقع ناشر" الموالي للتنظيم والذي نشر رسالة التهديد هذه، بحسب موقع سايت، بأن داعش سيبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات وسيحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل.

ويأتي هذا التهديد في وقت تشهد أوروبا حالة من الاستنفار والتحسب لأي عملية إرهابية، لا سيما بعد حوالي أسبوعين على حادثة الدهس في برلين التي أودت بحياة 12 شخصاً وتبناها داعش.

وكان التنظيم هدد في نوفمبر الماضي أيضاً بتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا.