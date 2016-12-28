كيري: حل الدولتين في خطر

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أشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأربعاء، إن مستقبل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في خطر وعرض معايير لمحادثات السلام المقبلة مؤكدا إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل صامتة.

وفي كلمة له قبل أسابيع قليلة من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب دافع كيري عن قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية قائلا إن الهدف من ذلك كان الحفاظ على إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف في تصريحاته بوزارة الخارجية "برغم جهودنا المخلصة على مدى سنوات بات حل الدولتين الآن في خطر شديد." وتابع "لا يجوز لنا .. بضمير سليم.. ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا.. بينما نرى أمل السلام يتبدد."

وتابع قائلا "الحقيقة أن التوجهات على أرض الواقع من عنف وإرهاب وتحريض وتوسيع للمستوطنات واحتلال لا تبدو له نهاية كلها أمور تدمر آمال السلام عند الطرفين وترسخ بشكل متزايد واقع دولة واحدة لا يمكن تغييره ولا يريده أغلب الناس."

ومن المستبعد أن تغير كلمة الوداع لكيري من شيء على الأرض بين إسرائيل والفلسطينيين أو تعالج فشل إدارة أوباما في جهود السلام بالشرق الأوسط.

ويأتي خطاب كيري بعد أقل من أسبوع من قرار الولايات المتحدة السماح بصدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

واعتبر البعض الإجراء الأمريكي طلقة وداع من أوباما الذي كانت علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشوبة بالتوتر.

وكان ترامب الذي تعهد بانتهاج سياسات أكثر تأييدا لإسرائيل طالب الإدارة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.