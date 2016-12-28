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نبوءات صادمة لعرافة شهيرة عن مصير العالم

28
DECEMBER
2016
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تنبأت العرافة الشهيرة، فيرا ليون في عام 2013 ، أنه سيرتفع تصنيف بوتين، وسيكون في مرتبة عالية جداً، وبالفعل هذا ما حدث.


وتوقعت ليون، استمرار تأرجح الاتحاد الأوروبي، وأن العديد من الدول ستخرج من منطقة اليورو. وقالت :" بعد بضع سنوات، الاقتصاد العالمي لن يعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة" مضيفة ان :"سلطة الولايات المتحدة ستضعف، وأحد أسباب هذا الضعف هو الكشف عن بيانات عن ديون الدولة".


كما تنبأت بأن الرئاسة الأمريكية الأخيرة سيتولاها بارك أوباما. وستبتعد إسرائيل عن الولايات المتحدة تدريجياً، ولكن هذه العملية لا يمكن ملاحظتها فوراً. وأضافت ليون :"الكازاخستانيين قريباً سيهاجرون إلى روسيا، لأن سياسة البلد ستشبه إلى حد كبير الأوكرانية".


أما بالنسبة للمناخ في العالم، توقعت العرافة ذوبان الأنهار الجليدية على نطاق واسع وهذا سيؤدي إلى غرق المناطق الساحلية.


وأعربت ليون عن قلقها إزاء صحة الأمريكيين، لأن المشاكل لديهم ستبدأ بسبب إباحة وتناول المخدرات بشكل كبير, وهذا النهج سيؤدي إلى انهيار الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي 2020-2030. وهناك مشكلة أخرى "ستأكل" الناس وهي الإدمان على اللعب، وستدفع الكثير من الناس إلى الانتحار.


وختمت العرافة نبوءاتها بكلمة "التحول الكبير"، لقد سمت الوقت الذي يجب أن يحدث فيه تحول كبير في المجتمع بهذا الاسم. ونتيجة لهذا سيكون هناك مجتمع عادل وعالي الأخلاقية.

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